Куйтун, , 10:26 — REGNUM

Ненадлежащее отношение к составлению списков пострадавших от наводнения в Куйтунском районе Иркутской области стало поводом для вмешательства региональной прокуратуры. Как следует из официальной информации этого надзорного ведомства, речь идёт о восстановлении прав и законных интересов 16 пострадавших жителей (в том числе 4 несовершеннолетних) на получение единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей.

В ходе разбирательства выяснилось, что эти граждане не имели регистрации в зоне подтопления, но фактически проживали в ней.

Прокуратура Иркутской области «Качественное составление названных списков не было осуществлено, в связи с этим граждане не могли получить причитающуюся единовременную выплату».

Уже известно, что 11 направленных прокурором района заявлений об установлении факта проживания граждан в жилом помещении на момент чрезвычайной ситуации, рассмотрены и удовлетворены судом.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июня после сильных проливных дождей. Реки вышли из берегов и подтопили более 100 населённых пунктов. В Куйтунском районе произошло подтопление 34 жилых домов в населенных пунктах Уян, Усть-Када, Барлук.