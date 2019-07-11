Хабаровск, , 12:15 — REGNUM

Из Хабаровска в посёлок Эльбан, где отравились пациенты психинтерната, срочно вылетела бригада медиков. В составе бригады министр здравоохранения края Александр Витько, главный инфекционист Минздрава РФ в ДФО Анна Кузнецова, замруководителя Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Светлана Лосева, врачи-инфекционисты. Количество пострадавших выросло со 135 до 197 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Для ухода за больными в Эльбане сформированы дополнительные бригады медиков и соцработников. На месте развернут инфекционный изолятор, где за больными наблюдают и оказывают им помощь. По словам врачей, пациентам ничего не угрожает.

По факту вспышки инфекции Амурская городская прокуратура начала проверку в интернате в посёлке Эльбан.

Как сообщало ИА REGNUM, в психинтернате посёлка Эльбан Амурского района Хабаровского края произошло массовое отравление пациентов. Роспотребнадзор обнаружил нарушение санитарных требований в учреждении.