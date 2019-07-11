Ростов-на-Дону, , 10:21 — REGNUM

В Ростове-на-Дону неизвестный расстрелял несколько припаркованных автомобилей. ЧП произошло поздним вечером 10 июля на улице Казахской. Об инциденте сообщила владелец одной из пострадавших от пуль машин в социальной сети «ВКонтакте».

"Какой-то злодей непонятно зачем расстрелял из пневмата (или травмата) несколько машин на импровизированной парковке, в том числе и мою. Мы вышли, потому что сработала сигнализация и увидели это. Вызвали полицию, написали заявление. У меня один вопрос: зачем?! Мы ни с кем не ссорились, ничье место не занимали, живём здесь совсем недавно, паркуются все всегда на разных местах», — недоумевает подписчица паблика «Ростов Главный».

Автовладелец сопроводила пост подтверждающими фотоснимками, на которых видно, что заднее и лобовое стекло пошло трещинами.

ИА REGNUM напоминает, что в Западном микрорайоне на днях произошла перестрелка. Поздним вечером 9 июля неизвестные расстреляли местного жителя из травматического пистолета. Объявленный план «Сирена» результатов не дал, ростовские полицейские продолжают поиск преступников. Пострадавший госпитализирован.

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