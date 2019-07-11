Кушва, Свердловская область, , 10:18 — REGNUM

В Кушве Свердловской области электроснабжение восстановлено в 251 частном жилом доме. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

В течение дня подключат оставшиеся 23 дома. Также идёт восстановление газоснабжения 28 домов.

В связи с прошедшим 10 июля ураганом в городе прошло экстренное заседание комиссии по ЧС. Решается вопрос о принятии дополнительных мер по ликвидации последствий стихии. Кроме того. сотрудники мэрии и МЧС обходят дома и выясняют, какая помощь нужна населению.

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