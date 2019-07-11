Морозовск, , 10:06 — REGNUM

В Ростовской области возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка». В качестве подозреваемой задержана мать, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

В ведомстве уточнили, что останки ребёнка были обнаружены в Морозовске по переулку Гладкова 9 июля. Судя по всему, прошло уже достаточно времени с момента смерти новорождённого. Следователи нашли мать и допросили её. Подробности не разглашаются.

«В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее уже сообщало, что марте текущего года в детской городской больнице Волгодонска (Ростовская область) школьница родила мальчика, завернула его в полиэтиленовый пакет, спрятала, а утром выбросила. О беременности девочки, по некоторым данным, не знал никто, включая саму роженицу. В отношении 16-летней девочки было возбуждено уголовное дело.

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