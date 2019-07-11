с. Марьина Роща, , 10:08 — REGNUM

В селе Марьина Роща Днепропетровской области загорелась шахта имени Сташкова, принадлежащая ЗАО «ДТЭК Павлоградуголь», сообщили 11 июля в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

Отмечается, что в результате короткого замыкания загорелись деревянные элементы крепления 536-го северного бортового штрека на глубине 350 метров. Во время пожара в шахте находились 329 шахтёров, все они поднялись на поверхность. Шестеро горняков были госпитализированы с лёгкими травмами.

В данный момент идёт тушение пожара силами военизированных горноспасательных отрядов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее под землю в знак протеста спустились десять горняков шахты «Горская», расположенной на подконтрольной Украине территории ЛНР. Они требуют возобновить электроснабжение предприятия.

Читайте также: Шахтёры на Украине сидят под землёй седьмые сутки в знак протеста