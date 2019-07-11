Ханты-Мансийск, , 09:57 — REGNUM

В Югре вечером 10 июля на базу рыбозавода забрёл медведь. Для спасения сторожа базы от дикого зверя был задействован вертолёт «Ми-8МТ», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «Центроспас-Югории».

Спасатели мобильного поисково-спасательного отряда «Центроспас-Югории» вечером 10 июля получили сообщение о том, что в сторожку на базе рыбозавода вблизи озера Шешьегатор в Ханты-Мансийском районе пытается проникнуть медведь.

Поисковая группа «Центроспас-Югории» совместно с сотрудником полиции на вертолете МИ-8МТ незамедлительно вылетели к месту вызова. Сторожа удалось вовремя эвакуировать.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года в ХМАО участились выходы медведей к людям. В частности, в городе В Югорске с населением проводят профилактические беседы, как необходимо поступать при встрече с косолапыми.

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