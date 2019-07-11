Нанкин, Китай, , 09:27 — REGNUM

Шесть человек погибли и еще семь получили ранения в результате дорожно-транспортного происшествия в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 11 июля агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в 4:40 по местному времени, когда один грузовик протаранил другой и затем столкнулся с минивэном на участке скоростного шоссе Пекин-Шанхай близ города Тайчжоу. В настоящее время раненым оказывается медицинская помощь, проводится расследование случившегося.

Как сообщало ИА REGNUM, двое китайских туристов погибли в результате ДТП, произошедшем в Камбодже во второй половине мая 2019 года.

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