Чебоксары, 11 июля 2019, 09:09 — REGNUM
В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии республики. Его подозревают в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в СКР.
Следствие полагает, что преступление было совершено с декабря 2016 года по март 2017 года, когда подозреваемый занимал должность заместителя главы минприроды Чувашии, являясь также председателем экспертной комиссии по госэкспертизе проекта освоения лесов.
Следствие полагает, что в результате с марта 2017 года по март 2018 года на данном участке были вырублены лесные насаждения площадью более 3,6 гектара. Ущерб, нанесённый государству, оценивается более чем в 22 млн рублей.
Высокопоставленного чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).
Следствие продолжается. Проверяется информация об иных противоправных действиях подозреваемого.
Напомним, в 2015 году в Чувашии вынесен приговор экс-министру природных ресурсов и экологии республики. Ленинским районным судом он признан виновным в незаконной рубке леса с ущербом на 259 млн рублей — всего было незаконно вырублено более 56 тыс. куб. метров спелых и перестойных насаждений. Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр получил условный срок. На основании амнистии в честь 70-летия Победы от наказания его освободили.
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