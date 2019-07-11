Чебоксары, , 09:09 — REGNUM

В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении временно исполняющего обязанности министра природных ресурсов и экологии республики. Его подозревают в превышении полномочий, сообщили ИА REGNUM в СКР.

Следствие полагает, что преступление было совершено с декабря 2016 года по март 2017 года, когда подозреваемый занимал должность заместителя главы минприроды Чувашии, являясь также председателем экспертной комиссии по госэкспертизе проекта освоения лесов.

«Подозреваемый обеспечил предоставление коммерческой организации лесного участка, отнесенного к защитным, ценным, противоэрозионным лесам, для добычи строительного песка карьерным способом, а также для заготовки древесины путём сплошной рубки, хотя использование участков указанной категории для этих целей запрещено законом», — говорится в сообщении.

Следствие полагает, что в результате с марта 2017 года по март 2018 года на данном участке были вырублены лесные насаждения площадью более 3,6 гектара. Ущерб, нанесённый государству, оценивается более чем в 22 млн рублей.

Высокопоставленного чиновника подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»).

Следствие продолжается. Проверяется информация об иных противоправных действиях подозреваемого.

Напомним, в 2015 году в Чувашии вынесен приговор экс-министру природных ресурсов и экологии республики. Ленинским районным судом он признан виновным в незаконной рубке леса с ущербом на 259 млн рублей — всего было незаконно вырублено более 56 тыс. куб. метров спелых и перестойных насаждений. Как сообщало ИА REGNUM, экс-министр получил условный срок. На основании амнистии в честь 70-летия Победы от наказания его освободили.

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