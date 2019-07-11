Исламабад, , 09:03 — REGNUM

В Пакистане в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса погибли 13 человек, десятки получили ранения, сообщает 11 июля телеканал Geo TV.

Авария Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что ДТП произошло недалеко от города Атток (провинция Пенджаб). Водитель транспортного средства не справился с управлением на скользкой дороге, из-за чего автобус вылетел с проезжей части. В этот момент в салоне находились 59 человек.

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В настоящее время на месте происшествия работают спасатели, все обстоятельства ДТП выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в результате падения туристического автобуса в реку в северо-западной части Пакистана погибли девять человек. Семерым пассажирам удалось выбраться из автобуса.

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