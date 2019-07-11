Афины , , 08:40 — REGNUM

Российское генконсульство в Греции проверяет информацию о гибели двух граждан РФ во время шторма на полуострове Халкидики. Об этом сообщил сотрудник дипломатической миссии.

Дипломаты уточняют, действительно ли российские туристы погибли при падении на них дерева. Кроме того, запрошены сведения о людях, получивших травмы.

«Выясняется также, есть ли россияне среди пострадавших», — сообщил дипломат РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, шторм бушевал в ряде районов Греции в ночь на 10 июля. Сообщалось о пяти погибших иностранцах, двое из которых — граждане РФ.

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