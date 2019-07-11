Афины , , 09:18 — REGNUM

Шесть иностранных граждан, в том числе двое детей, погибли и более 100 человек получили ранения из-за мощного шторма, обрушившихся на север Греции 10 июля. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло на севере полуострова Халкидики. На фотографиях, размещенных на веб-сайтах, можно увидеть улицы городов полуострова, которые усеяны вырванными с корнем соснами и перевернутыми транспортными средствами.

«Впервые за свою 25-летнюю практику я пережил подобное», — сказал в интервью греческому телевидению Атансиос Кальцас, директор Медицинского центра Неа Мудания, куда доставили много пострадавших с переломами.

«Это было так внезапно, так неожиданно», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, в ночь на 10 июля в ряде районов Греции бушевал шторм. Местные власти сообщали о гибели пяти иностранных граждан, двое из которых — жители РФ.