Москва, , 08:24 — REGNUM

Муж подозреваемой в краже более 20 млн рублей кассира из Башкирии расходовал их, делая ставки на спортивные события, об этом сообщила официальный представитель МФД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала жена, и получал от нее похищенные деньги, в том числе иностранную валюту.

«В дальнейшем он вносил денежные средства на личный счет и расходовал, делая ставки на спортивные состязания», — сообщила Волк.

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В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА REGNUM, о краже свыше 20 млн рублей из банковской кассы в полицию 27 мая сообщил представитель банка в Башкирии. Под подозрение в совершении преступления попала одна из сотрудниц коммерческой организации. Позже она была задержана. 9 июля ее муж в эфире федерального телеканала попросил собрать пожертвования для того, чтобы возместить ущерб банку.

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