Хабаровск, , 08:09 — REGNUM

Жительницу хабаровского микрорайона Березовый обвиняют в серийных убийствах. Следствие убеждено, что она может быть виновна как минимум в 7 убийствах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном комитете.

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На совести бабушки не менее 7 жертв, в том числе и соседская девочка, которая, по словам обвиняемой, мешала ей своей беготней и играми.

Преступница убила, расчленила мужчину, который снимал комнату неподалеку от её жилища. Его останки нашли на помойке, в целлофановых пакетах.

Тревогу начали бить жители микрорайона, напуганные внезапными и необъяснимыми исчезновениями людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье мужчина убил пасынка пяти лет за то, что ребёнок отказался учиться читать. Пьянствующий житель региона постоянно истязал свою жену и её ребёнка. Избив мальчика, мучитель не позволял матери вызвать скорую помощь.