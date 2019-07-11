Лондон, , 08:08 — REGNUM

Морские испытания новейшего британского авианосца Queen Elizabeth были прерваны из-за течи на корабле. Об этом сообщает Defense News.

Отмечается, что водой оказался затоплен один из отсеков, после чего корабль вернулся на базу. В британском минобороны заявили, что тесты прекращены из-за «небольшой проблемы во внутренней системе» авианосца.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря 2017 года новейший авианосец Queen Elizabeth («Королева Елизавета») был официально введен в состав британских ВМС. Уже через две недели на корабле обнаружили течь. Согласно стратегии по обороне и безопасности, британский военный флот должен иметь два авианосца такого класса, которые способны нести по 50 самолетов F-35.

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