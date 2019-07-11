Иркутск, , 07:56 — REGNUM

Иркутскую область, где в результате мощнейшего паводка пострадало более 100 населённых пунктов, постигла ещё одна напасть — природные пожары. И, судя по официальным данным регионального правительства, на сегодняшний день, 11 июля, пожароопасная обстановка усугубилась — уже в пяти районах объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В настоящее время в Приангарье действует 51 природный пожар, в том числе 12 вновь зарегистрированных. Общая площадь этих возгораний составляет 21 988,8 га, в том числе 19 647,3 га, покрытых лесом. Помимо этого, в регионе действует 43 природных пожара общей площадью 51 100 га (в том числе 45 372 га, покрытых лесом), которые не будут потушены, поскольку очаги возгораний находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов и объектов экономики.

На этом фоне совсем уж скромно выглядит число пожаров, ликвидированных за прошедшие сутки, 10 июля (15 пожаров площадью 9684,4 га). Тогда как в локализованное состояние на утро 11 июля в лесном фонде области перешли 15 возгораний общей площадью 13 643,5 га.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 10 июля в лесном фонде Иркутской области действовало 43 природных пожара общей площадью 19 590 га. Не тушить решено было 47 природных пожаров, охвативших 51 259 га территорий, покрытых лесом.

Читайте также: В Иркутской области полыхает более 50 тыс га леса, который решено не тушить

Наводнение в Иркутской области началось с 26 июня. Из-за затяжных ливней реки вышли из берегов и подтопили 10 883 жилых домов, в которых проживают 34 188 человек, в том числе 8060 детей. Также вода повредила 49 социально значимых объектов и 11 051 приусадебный участок. За медицинской помощью обратились 3298 человек. К данному времени известно о 25 погибших.