Новосибирск, , 07:44 — REGNUM

Следствие устанавливает обстоятельства пожара в Коченевском районе Новосибирской области, в котором погибли трое детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

Пожар произошёл ночью 11 июля в частном жилом доме в селе Целинное. 61-летнюю женщину удалось спасти, а трое детей в возрасте трёх, четырёх и 16 лет погибли.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).

Следователи осматривают место происшествия, допрашивают свидетелей. Также проводятся иные следственные действия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожар, унесший жизни троих детей, потушили в 03:54 по местному времени. Тела детей обнаружило звено газодымозащитников. Выжившую женщину госпитализировали. По данным областного главка МЧС, по предварительной версии, из-за нарушения правил устройств и эксплуатации электрооборудования на веранде произошло короткое замыкание электропроводки.

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