Челябинск, , 07:26 — REGNUM

В Челябинской области на водоёмах с начала сезона погибли уже семь детей. Об этом журналистам сообщили представители МЧС на специально организованном брифинге.

Только за последние дни погибли трое подростков. В Челябинске утонул 15-летний школьник, а в Карталах — два 13-летних брата.

Как отмечает начальник областного центра Государственной инспекции по маломерным судам Ринат Давлетшин, все утонувшие находились в местах, которые не предназначены для купания, а большинство из них не умели плавать. Среди причин всплеска несчастных случаев он назвал то, что родители находятся на работе и их дети предоставлены сами себе.

Как отмечает врио главы областной Поисково-спасательной службы Денис Гарифуллин, сейчас идёт традиционный сезонный пиковый рост по несчастным случаям на воде. И гибнут не только дети и подростки, но и взрослые. Среди них в основном погибают те, кто перед купанием употребляет горячительные напитки. В воде у них происходят судороги, спазмы, остановка сердца, что и приводит к летальному исходу.

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