Луганск, , 07:22 — REGNUM

За минувшие сутки зафиксировано два обстрела территории ЛНР со стороны ВСУ, заявили 11 июля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Под огнём украинских силовиков оказались районы населённых пунктов Лозовое и Нижнее Лозовое.

По Лозовому ВСУ выпустили четыре мины калибра 82 мм со стороны города Светлодарска, а по Нижнему Лозовому — пять мин калибра 120 мм со стороны населённого пункта Луганское.

В результате обстрелов никто не пострадал, разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее ВСУ обстреляли три населённых пункта на территории ЛНР из миномётров калибра 120 мм, 82 мм и гранатомётов АГС.

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