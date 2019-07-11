Новосибирск, , 06:50 — REGNUM

Ночью 11 июля в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области произошла трагедия. Как сообщили ИА REGNUM в областном главке МЧС, при пожаре в частном доме погибли трое детей.

Трагический пожар в Новосибирской области. Погибли трое детей ГУ МЧС России по Новосибирской области

Причину пожара выясняет оперативная группа МЧС России. Сообщение о возгорании в частном двухквартирном одноэтажном доме поступило в пожарную охрану в 01:05 по местному времени. Пожарные выехали на вызов и были на месте через три минуты, утверждают в ведомстве. В это время одна половина дома и пристройка к нему были полностью охвачены огнём.

Сильное возгорание локализовали только через час, ещё 16 минут спустя открытое горение ликвидировали. Полностью пожар потушили в 03:54.

Звено газодымозащитников обнаружило тела трех детей — 2003, 2013, 2014 года рождения. В медицинское учреждение была госпитализирована женщина 1958 года рождения с множественными ожогами.

Общая площадь горения составила 90 кв. метров. Вторая квартира не пострадала. Причина возгорания выясняется. По предварительной версии, из-за нарушения правил устройств и эксплуатации электрооборудования на веранде произошло короткое замыкание электропроводки.

ГУ МЧС России по Новосибирской области «Стоит отметить, что 19 апреля 2019 года с пострадавшей семьёй проводился инструктаж по мерам пожарной безопасности в быту администрацией Целинновского сельского совета».

11 июля должно пройти заседание КЧС и ОПБ Коченевского района, где будут решаться вопросы оказания помощи пострадавшей семье. С родственниками работают психологи.