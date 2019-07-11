р-н Бердюжский, , 06:54 — REGNUM

В Тюменской области перед судом предстал школьник, изрубивший топором автомобиль соседа. В пользу собственника транспортного средства с родителей малолетнего в солидарном порядке взыскано более 100 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бердюжского районного суда.

Действиями малолетнего, собственнику транспортного средства, причинён ущерб в размере 77 396 рублей. Владелец транспортного средства подал иск в суд о взыскании материального, морального ущерба и судебных издержек.

«Многие родители думают о том, что мой ребенок этого не сделает. Однако в жизни происходит всё по-другому. Так и в этой ситуации мальчишка решил, что мать ничего не узнает. Все действия малолетнего были зафиксированы видеорегистратором, находившимся в машине», — прокомментировали ситуацию в суде.

Несовершеннолетний преступник не достиг 14 лет. За вред, нанесённый школьником, ответили его родители, которым присудили выплатить в пользу собственника транспортного средства 116 778 рублей.