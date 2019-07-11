Кушва, Свердловская область, , 05:49 — REGNUM

В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе областного управления МЧС.

10 июля на город обрушились сильный дождь и ветер порывами до 17 метров в секунду. Оказались повалены шесть деревьев. В посёлках Дачный и Южный — нарушено газо‑ и электроснабжение.

Электричество пропало в 274 частных, а газ — в 28-ми. В этих домах живут 442 человека, в том числе 43 ребёнка.

Идёт устранение последствий стихии.