Тирана, , 05:35 — REGNUM

Два человека пострадали в ДТП с автомобилем российского посольства в Албании, пишет Albanian Daily News.

Уточняется, что несчастье случилось между городами Рогожина и Кавая на дороге. Два человека в результате травмированы, в том числе сотрудник посольства РФ.

Предположительно, авария была спровоцирована плохими погодными условиями, из-за которых произошла потеря управления машиной. Автомобиль был выброшен на обочину.

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