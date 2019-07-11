Санкт-Петербург, 11 июля 2019, 05:21 — REGNUM
Мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем в Санкт-Петербурге, сообщают «Невские новости».
Сообщается, что лобовое столкновение мотоцикла и иномарки произошло в районе дома № 70 на Большом Сампсониевском проспекте ночью 11 июля. В результате ДТП травмы получили как водитель мотоцикла, так и легкового автомобиля.
Обоих госпитализировали с тяжелыми травмами. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля мотоцикл столкнулся с легковым автомобилем в районе Сокольники в Москве. Сообщалось, что в результате ДТП мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.
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