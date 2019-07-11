Петропавловск-Камчатский, , 04:09 — REGNUM

Жильцы многоквартирного дома в селе Аянка Пенжинского района Камчатки, на севере полуострова, вынуждены покинуть свои квартиры в многоквартирном доме. Жилое здание 1970 года постройки накренилось и представляет опасность для жизни и здоровья людей. Специалисты полагают, что причина — аномальная жара, из-за которой началось таяние вечной мерзлоты, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пенжинский район Камчатки находится в зоне вечной мерзлоты. Сейчас на севере полуострова стоит аномальная жара, температура воздуха на солнце превышает +50 градусов, в тени — выше +30. Из-за жары начал таять верхний слой грунта. Предположительно по этой причине у дома начали смещаться сваи.

Жильцы дома, всего 51 человек, из которых 20 — дети, в настоящее время покинули дом и разместились у родных и знакомых.

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин поручил обеспечить людей всем необходимым. Он также дал задание обследовать здание 1970 года постройки. После получения экспертизы будет принято решение — сносить дом или ремонтировать.

В настоящее время в селе ведётся строительство 8-квартирного арендного дома для работников соцсферы, не исключено, что часть жильцов «падающего» дома получит квартиры в нём.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Белогорске переселенцы из аварийного жилья в 2017 году заехали в новые дома с волнообразными потолками и практически без отопления. Людям пришлось обращаться в правоохранительные органы и суды, чтобы власти обязали застройщика принять меры и привести «новое аварийное жилье» в порядок. Многие добились получения квартир на вторичном рынке, поскольку в новостройках жить невозможно.