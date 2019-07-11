Саратов, , 03:54 — REGNUM

Фрунзенский районный суд Саратова в ближайшее время начнёт рассмотрение дела «обманутых дольщиков», которые вложили в два многоквартирника свыше 0,5 млрд рублей, но не получили своего жилья. Пострадали от махинаций 62-летнего саратовца 460 семей. Областная прокуратура утвердила в отношении него обвинительное заключение по трём статьям уголовного кодекса и передала дело в суд. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Следствие считает, что 62-летний председатель ЖСК «Рубин» и ЖСК «Оптимист-2000» с марта 2007 года и по август 2017 года привлекал деньги дольщиков под видом строительства двух домов в Саратове — в Кировском и Заводском районах. На деле же застройщик свои обязательства не выполнил, дома не были построены и сданы в строй. Всего в стройку вложились 460 семей. Сумма внесённых ими средств составила свыше 590 млн рублей.

Помимо этого, мужчине вменяется, что будучи главой строительных кооперативов, он «осуществлял возложенные на него обязанности недобросовестно и неразумно».

"Его действия в целях извлечения выгод и преимуществ для себя привели к увеличению кредиторской задолженности, долгам по заработной плате, по уплате налогов и сборов, увольнению работников кооперативов, подрыву деловой репутации компаний», — отметили в надзорной инстанции.

В итоге глава двух ЖСК стал фигурантов трёх уголовных статей, по которым ему предстоит ответить — ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»).

Напомним, в списке долгостроев Саратовской области 38 объектов. По данным министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, их планируется достроить до 2025 года. Всего в долгострои вложили средства 2063 человека.