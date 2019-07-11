Афины , , 03:57 — REGNUM

Пятеро иностранных туристов погибли в результате мощного шторма на греческом полуострове Халкидики, среди них было двое граждан России, сообщает Agence France-Presse.

По данным местной полиции, погибли двое граждан Чехии, гражданин Румынии, а также двое туристов из России — их придавила упавшим от ветра деревом. По данным агентства Reuters, еще 20 человек получили различные травмы и были госпитализированы.

Шторм начался в северных районах Греции в ночь с 9 на 10 июля. На полуострове Халкидики прошли сильные дожди и град. В результате непогоды были повреждены здания и линии электропередач. В пострадавших районах работают сотрудники спасательных служб.