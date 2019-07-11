Марсель, Франция, , 03:45 — REGNUM

В промышленной зоне «Витроль» недалеко от французского Марселя произошел пожар, сообщает Agence France-Presse.

Сообщается, что возгорание произошло на территории промзоны сразу в шести местах и распространилось в районе железнодорожной линии и автострады А7. При этом доступ к очагам возгорания был затруднен. В тушении пожара принимали участие более 100 пожарных. Позднее пожар был ликвидирован, пострадавших и ущерба для объектов промзоны не было. По предварительной версии, возгорание произошло от искр, возникших при резком торможении скорого поезда.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 июля пожар произошел в промышленной зоне в провинции Барселона в Испании. По предварительной версии, возгорание произошло в результате реакции химических веществ. При пожаре пострадали 23 человека, из них 11 человек были госпитализированы.

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