Монтевидео, , 03:31 — REGNUM

Сотрудники Интерпола в сотрудничестве с правоохранительными органами Уругвая задержали в стране двоих граждан России, которых подозревают в помощи в совершении побега из тюрьмы итальянскому наркобарону Рокко Морабито, сообщает портал Ecos.

По данным портала, сотрудники Интерпола задержали троих иностранцев — двоих российских граждан и одного итальянца. Их подозревают в причастности к побегу Морабито из тюрьмы 23 июня. Отмечается, что подозреваемых задержали утром в пиццерии, которой задержанные, вероятно, владеют. Самого итальянского преступника на месте задержания не нашли.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 24 июня 52-летний итальянский преступник Рокко Морабито сбежал из тюрьмы в столице Уругвая. Ранее он был приговорен к 30 годам тюрьмы и ожидал экстрадиции в Италию. Отмечалось, что Морабито сбежал с тремя другими заключенными.

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