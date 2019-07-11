Нижний Новгород, , 03:20 — REGNUM

Бывшему министру государственного имущества и земельных ресурсов Нижегородской области Александру Макарову, который три года назад уже был осуждён за махинации с землей, вменяют ещё один эпизод, связанный с превышением должностных полномочий в период, когда он ещё был действующим главой ведомства. Обвинительное заключение утверждено областной прокуратурой и направлено в Советский районный суд Нижнего Новгорода. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Макаров, который был частью команды бывшего губернатора Валерия Шанцева, на момент возбуждения уголовного дела занимал должность министра промышленности, торговли и предпринимательства региона, но вменялись ему эпизоды того периода, когда он был главой минзеимущества области. В 2016 году суд приговорил бывшего министра к 4,5 года колонии общего режима, запретив занимать государственные должности в течение двух лет, но в апреле 2019 года приговор смягчили, заменив колонию на ограничение свободы. На тот момент ему оставалось отбыть примерно 1,3 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первое дело, по которому бывший чиновник был осужден, касалось занижения стоимости земельного участка площадью 1,7 га. Он был приватизирован частной компанией всего за 136 тыс. рублей при его фактической цене 61 млн рублей. Экс-министра осудили также за превышение должностных полномочий, которое вменяется ему и во втором эпизоде.

По данным следствия, в этот раз Александру Макарову предстоит ответить за незаконное распоряжение федеральными землями, которые расположены в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Событие, лёгшее в основу уголовного дела, произошло в 2012 году. Министр, «достоверно зная о принадлежности к федеральной собственности земельного участка» общей площадью 90 тыс. кв. м, незаконно распорядился им. Ущерб государству составил более 75 млн рублей.

Дело по существу в отношении бывшего чиновника рассмотрит Советский районный суд Нижнего Новгорода, куда надзорная инстанция отправила подписанное обвинительное заключение.