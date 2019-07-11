Санкт-Петербург, , 02:27 — REGNUM

Грузовик «КамАЗ» столкнулся с тремя легковыми автомобилями в Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления ГИБДД РФ по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сообщается, что ДТП произошло на 186-м километре трассы «Кола». В результате аварии погибла 14-летняя девочка, еще семеро получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. По факту произошедшего начата проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 июля в Сланцевском районе Лениградской области столкнулись два автомобиля — Hyundai i40 и Hyundai Sonata. В результате ДТП погибла женщина, еще девять человек получили ранения различной степени тяжести. По факту аварии начата проверка.

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