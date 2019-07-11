Пескара, Италия, , 01:38 — REGNUM

В результате ливней и града в итальянском городе Пескара 18 человек были госпитализированы из-за травм, сообщает газета La Repubblica.

Сообщается, что на область Абруццо в Италии обрушились сильные ливни и град, размеры которого достигали около 5 сантиметров в диаметре. В результате непогоды за медицинской помощью в больницы обратились 18 человек. Отмечается, что у большинства из них — ранения головы и лица. Также среди пострадавших была одна беременная женщина.

Ущерб в городе Пескара получили также крыши и окна домов, а также стекла автомобилей. Как отмечает газета, движения в городе затруднено из-за потоков воды. Подтопления также наблюдаются и в других городах области Абруццо.