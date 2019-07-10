Лондон, , 23:38 — REGNUM

Полиция в Лондоне задержала мужчину, перебравшегося через ограду Букингемского дворца и пытавшегося проникнуть внутрь резиденции британских монархов. Об этом 10 июля сообщает Evening Standard со ссылкой на Скотленд-Ярд.

По информации издания, инцидент произошёл минувшей ночью. Неизвестный перебрался через ограду у парадных ворот дворца, после чего был задержан сотрудниками подразделения полиции, отвечающего за охрану королевских и особ.

Сообщается, что при себе у мужчины не было обнаружено ни оружия, ни каких-либо опасных предметов. На данный момент инцидент расследуется как не связанный с терроризмом.

Источник в Букингемском дворце сообщил газете The Sun, что королева Елизавета II в момент инцидента находилась во дворце и спала.