Афины , , 22:08 — REGNUM

В пещере на греческом острове Крит найдено тело американского биолога 59-летней Сюзанны Итон со следами удушения. Об этом сегодня, 10 июля, сообщает CBS.

Молекулярный биолог Итон, которая работает в Обществе Макса Планка в Дрездене (Германия) приехала на Крит для участия в конференции. Однако неделю назад она бесследно исчезла.

Все эти дни велись её поиски, и вот её бездыханное тело было найдено в одной из пещер на Крите. На трупе есть следы удушения.

По факту насильственной смерти Итон возбуждено уголовное дело. В расследовании принимают участие полицейские из Афин.