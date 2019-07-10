Москва, , 21:58 — REGNUM

Сотрудники Росгвардии в Москве задержали 28-летнего жителя Пскова, имевшего при себе большое количество наркотичесткого вещества. Об этом 10 июля сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Как уточняется, инцидент произошёл минувшей ночью на улице Гольяновская. Внимание росгвардейцев привлёк человек, который, сидя в кустарнике, раскладывал что-то на земле. Приблизившись, стражи порядка увидели, что мужчина фасует пакеты с неизвестным веществом тёмного цвета.

В ходе досмотра выяснилось, что гость столицы имел при себе шесть брикетов с синтетическими наркотиками общим весом более 7,5 килограмма. Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.