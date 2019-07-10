Кондрово, Калужская область, , 18:44 — REGNUM

В Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении уроженца одной из стран ближнего зарубежья, подозреваемого в совершении мошенничества с наследством умершей пенсионерки. Об этом 10 июля сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В феврале 2019 года в дежурную часть отдела МВД России по Дзержинскому району Калужской области от сотрудников банка поступило сообщение о мошенничестве.

Как пояснили заявители, в отделение кредитной организации зарегистрированный в Краснодарском крае мужчина. Он предъявил свидетельство о праве на наследство, выданное и удостоверенное нотариусом. Согласно документу, он являлся наследником имущества умершей матери — трёх денежных вкладов, размещенных на счетах. Кроме того, к свидетельству о праве на наследство клиентом было приобщено свидетельство о смерти матери, выданное в Москве.

Сотрудники банка закрыли вклады и перевели наследнику более трёх миллионов рублей. Затем мужчина обналичил указанную сумму.

Позже сотрудниками банка были выявлены подозрительные операции со вкладами умерших клиентов. В ходе проверки выяснилось, что предъявленные клиентом свидетельство о праве на наследство и свидетельство о смерти ему на самом деле не выдавали. Кроме того, пенсионерка умерла не в Москве, а в калужском городе Кондрово.

Соседка умершей заявила, что женщина не имела детей и никогда не была замужем. Именно соседка получала свидетельство о смерти знакомой. После этого банком денежные средства были возмещены в полном объеме и зачислены на счета наследодателя.

«По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Подозреваемый задержан сотрудниками уголовного розыска в Москве. В отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время фигурант уголовного дела проверяется на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний. Предварительное расследование уголовного дела продолжается», — сказала Ирина Волк.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калуге аферисты для получения займов предоставляли в банк подложные справки о доходах, а также копии трудовых книжек и трудовых договоров. На основании этих документов они оформили шесть кредитов. После получения денежных средств обязательства по их выплате перед банками не выполнялись. Общий материальный ущерб составил более 57 миллионов рублей.

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