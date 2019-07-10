Саратов, 10 июля 2019, 18:27 — REGNUM
По факту массового отравления детей в Центре детского отдыха имени Ю. Гагарина Аткарского района проводится доследственная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Саратовской области.
По предварительным данным, 9 июля за медицинской помощью обратились 13 отдыхающих в лагере в селе Лисичкино с жалобами на боли в животе и тошноту. 10 июля медпомощь потребовалась ещё пятерым детям. Из 18 отдыхающих в возрасте от 6 до 12 лет 14 детей были госпитализированы.
«Им оказана необходимая медицинская помощью. Состояние детей удовлетворительное. У них взяты все необходимые анализы для постановки точного диагноза», — подчеркнули в управлении.
Следователи вместе с представителями управления Роспотребнадзора по региону взяли пробы в пищеблоке, включая пробы воды, жилых помещениях, а также местах общего пользования.
Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, по факту инцидента проводит проверку региональная прокуратура. Проводится эпидемиологическое расследование, в ходе которого осуществляются лабораторные исследования отобранных проб готового питания, воды, пищевых продуктов и показателей санитарно-дезинфекционного режима.
По распоряжению Роспотребнадзора работа лагеря временно приостановлена.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев после происшествия поручил провести проверку детских оздоровительных лагерей региона. Он заверил, что будет установлена причина случившегося и приняты все меры по недопущению подобной ситуации в ходе летней оздоровительной кампании
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