Уфа, , 18:16 — REGNUM

Полиция установила причастность к преступлению супруга кассирши банка в Башкирии, которая подозревается в краже около 20 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина задержан сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан и регионального УФСБ», — сказала она.

По версии следствия, мужчина неоднократно приезжал в банк, где работала супруга. Он получал от жены похищенные деньги, в том числе в иностранной валюте. В дальнейшем он тратил средства, делая ставки на спортивные соревнования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).

В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце мая 2019 года представитель банка в Башкирии заявил в полицию о краже крупной суммы денег из кассы кредитного учреждения. Под подозрение попала одна из сотрудниц коммерческой организации — кассир 1983 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Прибывшие по её месту жительства сотрудники полиции выяснили, что женщина вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми скрылась. Позже женщина была задержана в одной из съемных квартир в Казани.

После задержания женщины её супруг заявил, что все деньги проиграл в азартных играх и намерен поехать в Москву на телевидение, куда его пригласили на программу. Там он планировал попросить помощи у жителей России. Якобы, таким образом он поможет жене избежать тюремного срока.

В социальных сетях был открыт фонд, призывающий жертвовать средства, чтобы погасить задолженность перед банком.

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