Ростов-на-Дону, , 18:13 — REGNUM

В управлении МЧС РФ по Ростовской области назвали предварительную причину пожара в Ростовском музыкальном театре. Огонь мог вспыхнуть из-за нарушения правил безопасности при сварочных работах.

Сумма ущерба, причинённая пожаром, пока не называется. Известно лишь, что загорелся утеплитель под металлической крышей. По неофициальным данным, в эпицентре пожара был найден открытый баллон с пропаном.

Читайте ранее по теме: В Ростове-на-Дону горит музыкальный театр — пострадавших нет

А также:Пожар в Ростовском музыкальном театре потушен — МЧС

ИА REGNUM ранее сообщало, что большого ущерба огонь не нанёс. При тушении огня вода попала на сцену и в некоторые гримерные. Декорации, музыкальные инструменты и электронное оборудование уцелели. Сильный стресс после сообщения о пожаре испытал коллектив театра.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти: пожар в Ростовском музыкальном театре нанёс моральный ущерб