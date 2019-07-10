Алексеевка, Белгородская область, , 18:10 — REGNUM

В пресс-службе УФСБ России по Белгородской области опровергли информацию о побеге заключённых из исправительной колонии №4 в городе Алексеевке, сообщил портал Fonar.tv.

Территории колонии действительно покинули два человека, однако они не являются заключёнными, потому что были приговорены не к лишению свободы, а только к принудительным работам.

«Побегов из исправительных учреждений Белгородской области не допущено. В первой половине дня двое осуждённых к принудительным работам самовольно покинули расположение участка, функционирующего как исправительный центр при ИК-4. Действия осуждённых квалифицируются как уклонение от отбывания наказания в виде принудительных работ и не являются побегом из мест лишения свободы», — цитирует издание комментарий ведомства.

В ФСБ добавили, что уклонившиеся от работ разыскиваются и, возможно, будут объявлены в федеральный розыск.

Ранее о побеге заключённых сообщили два белгородских телеграм-канала. По их данным, 10 июля с территории ИК-4 вышли двое мужчин. Из пропажу обнаружили практически сразу, но они уже скрылись.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в исправительной колонии №4 в Белгородской области находятся футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев и брат спортсмена Кирилл Кокорин, осуждённые за драку в Москве, в которой пострадали три человека.

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