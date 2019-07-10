Ульяновск, , 17:26 — REGNUM

В Ульяновской области под уголовное преследование попал глава одного из поселений Новоспасского района. Муниципальному чиновнику предъявлено обвинение в присвоении, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным ведомства, перед судом предстанет глава Сухотерешанского сельского поселения. По версии следствия, глава поселения приняла на работу «водителем администрации поселения своего брата, который фактически не работал, и с февраля 2012 года по май 2018 года получала за него зарплату».

Следствие считает, что всего было присвоено более 420 тыс. рублей. Предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области было завершено расследование уголовного дела в отношении почтальона, обвиняемого в присвоении полученных при продаже товаров средств.

Подробнее: Главу почтового отделения в Ульяновской области обвинили в присвоении денег