Калининград, , 17:22 — REGNUM

Пассажирский самолёт Airbus A321, выполнявший рейс Москва — Дюссельдорф, совершил экстренную посадку в Калининграде из-за буйного пассажира на борту. Об этом сообщили 10 июля в пресс-службе калининградского аэропорта «Храброво».

Отмечается, что один из пассажиров, гражданин России, находился в состоянии алкогольного опьянения и устроил скандал на борту. Экипаж воздушного судна принял решение о посадке.

В аэропорту мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Самолёт вскоре вылетел далее по маршруту.

Напомним, ранее сегодня в аэропорту Калуги совершил незапланированную посадку самолёт черногорской авиакомпании Montenegro Airlines, летевший из Тивата в Москву. Причиной посадки стала потеря сознания одним из пилотов самолёта.

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