Ереван, , 17:11 — REGNUM

Во всей энергосистеме Армении наблюдалось колебание частот, в результате чего пятый блок Разданской ТЭС, затем Ереванская ТЭЦ и более мелкие станции были отключены. Об этом заявил журналистам 10 июля заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян.

По его словам, на данный момент причина еще не ясна, но стабильность восстановлена, сейчас нет колебаний частот, а производственные мощности восстанавливаются.

Заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян «Наша система связана с иранской энергетической системой посредством синхронной связи, и любые колебания в нашей стране ощущаются у них и наоборот. По одной из теорий, колебание частот произошло в результате аварии в иранской энергетической системе. Мы связались с нашими иранскими коллегами, и они также заявили, что аналогичные аварии произошли в тот же период и у них».

В свою очередь вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил на своей странице в Facebook, что в момент аварии производство электроэнергии снизилось до 287 Мвт вместо 830 Мвт, что составило 35% от спроса.

Вице-премьер Армении Тигран Авинян «В результате восстановительных работ поставляется 587 Мвт, что составляет 70% спроса. После возобновления работы Ереванской ТЭЦ или 5-го энергоблока Раздана проблемы полностью будут устранены. В данный момент работы продолжаются»

10 июля по всему Еревану и в ряде областей Армении начались перебои с электроснабжением. Происходят перепады напряжения, а также нарушено водоснабжение, на улицах затруднено дорожное движение, наблюдаются перебои с подачей газа. Приостановлена работа ереванского метрополитена

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