Ереван, 10 июля 2019, 17:11 — REGNUM
Во всей энергосистеме Армении наблюдалось колебание частот, в результате чего пятый блок Разданской ТЭС, затем Ереванская ТЭЦ и более мелкие станции были отключены. Об этом заявил журналистам 10 июля заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Акоп Варданян.
По его словам, на данный момент причина еще не ясна, но стабильность восстановлена, сейчас нет колебаний частот, а производственные мощности восстанавливаются.
В свою очередь вице-премьер Армении Тигран Авинян сообщил на своей странице в Facebook, что в момент аварии производство электроэнергии снизилось до 287 Мвт вместо 830 Мвт, что составило 35% от спроса.
10 июля по всему Еревану и в ряде областей Армении начались перебои с электроснабжением. Происходят перепады напряжения, а также нарушено водоснабжение, на улицах затруднено дорожное движение, наблюдаются перебои с подачей газа. Приостановлена работа ереванского метрополитена
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