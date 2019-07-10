Сланцы, Ленинградская область, , 16:40 — REGNUM

Тяжелая дорожная авария произошла 10 июля около 14:00 мск в Сланцевском районе Ленинградской области. По данным регионального УГИБДД, в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей, одна из пострадавших женщин скончалась.

Как установлено, на 2 км автодороги Гостицы — Пустомержа, у деревни Пеляши, столкнулись два транспортных средств, двигавшихся во встречном направлении — Hyundai i40 и Hyundai Sonata.

В результате ДТП мальчик 2007 г.р. получил травмы средней степени тяжести, как и девочка, 2013 года рождения. Дети находились в разных машинах.

Погибшая женщина была пассажиром автомобиля Hyundai Sonata.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия и личности пострадавших», — отметили в УГИБДД.