Ростов-на-Дону, , 16:11 — REGNUM

Большого материального ущерба пожар, вспыхнувший в Ростовском музыкальном театре, не причинил. Как сообщил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов, коллектив театра пережил сильный стресс.

«От огня никакого урона нет. Сгорела металлочерепица и деревянные конструкции, которые и так подлежали замене в ходе проводимого сейчас в театре ремонта. Не утрачено ни одной единицы имущества. Ущерб только моральный — коллектив театра пережил сильный стресс», — сказал чиновник.

При тушении огня вода попала на сцену и в некоторые гримерные. Пламени не удалось добраться до декораций, музыкальных инструментов и электронного оборудования.

ИА REGNUM ранее сообщало, что пожар, охвативший около 350 кв. метров, был потушен спустя два часа после возгорания. В результате ЧП никто не пострадал. Здание готово к продолжению ремонтных работ.

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