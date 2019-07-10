Луганск, 10 июля 2019, 16:14 — REGNUM
Перед началом проверки складов 54-й бригады ВСУ в районе Попасной исчезли бензин и солярка. Об этом заявил 10 июля на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
«Должностные лица бригады, причастные к хищениям, активно принялись скупать дизельное топливо и бензин на автомобильных заправочных станциях… для восполнения недостач», — рассказал он.
Филипоненко отметил, что из-за активной скупки топлива в районе наблюдается его дефицит.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, боевики 14-й бригады ВСУ в течение июня продали местному населению 8 тонн украденного топлива.
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