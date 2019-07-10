Ханчжоу, Китай, , 15:40 — REGNUM

Один человек погиб и еще трое получили ранения в результате жесткой посадки небольшого самолета в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает 10 июля агентство Синьхуа.

В 11:37 по местному времени власти уезда Аньцзи провинции Чжэцзян получили сообщение о том, что небольшой самолет с четырьмя людьми на борту пропал с радаров.

Почти два часа спустя поисково-спасательная группа обнаружила самолет, который совершил экстренную посадку в 2 км от местного аэропорта. Все четверо находившихся на борту были доставлены в госпиталь.

Позже одна из пассажирок скончалась в госпитале. Трое оставшихся в живых находятся в стабильном состоянии. Расследование причин и выяснение обстоятельств произошедшего продолжается.

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