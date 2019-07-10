Москва, , 15:31 — REGNUM

В Москве произошло убийство девушки 1996 года рождения, сообщили 10 июля в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Её тело обнаружили в номере отеля на территории Новой Москвы. На нём имеются признаки насильственной смерти в виде асфиксии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (часть 1 статья 105 УК РФ).

«Следователи и криминалисты устанавливают картину произошедшего. Допрашиваются сотрудники отеля, изучаются камеры видеонаблюдения», — рассказали в СК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области в суд направлено уголовное дело о покушение на убийство 29-летней жительницы Сорочинска. В совершении преступления обвиняется ее бывший супруг.

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