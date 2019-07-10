Ереван, , 14:52 — REGNUM

«На этот момент у нас имеется авария в энергетической системе». Об этом написал на своей странице в «Facebook» вице-премьер Правительства Армении Тигран Авинян.

«Ереванская ТЭЦ и пятый энергоблок Разданской ТЭС отключены. По всей республике возможны отключения. Ведутся работы для решения проблемы до семи часов вечера», — отметил Авинян.

Атомная электростанция Армении с июня находится на плановом отключении, какой-либо ядерной угрозы нет, сообщают армянские СМИ.

«По большому счету работают только гидроэлектростанции, которые могут обеспечить около 30−40% потребностей республики».

В разных частях Еревана с 12:30 часов 10 июля наблюдаются перебои и колебания в подаче электроэнергии.

Из-за перепадов напряжения подача электроэнергии в метрополитене Еревана была прервана, на своей странице в Facebook написал пресс-секретарь мэрии армянской столицы Акоп Карапетян, который сослался на информацию Ереванского метрополитена.

«Электроснабжение по всей протяженности метрополитена было прервано из-за перепадов напряжения в сети. На некоторых участках поезда остались в туннелях. Затем подача тока частично восстановилась, поезда, находящиеся между станциями, прибыли к станциям, где пассажиры были эвакуированы. На данный момент в туннеле находится поезд, который шел со станции «Зоравар Андраник» к станции «Площадь Республики», — написал Карапетян.

«Ситуация находится под контролем. До урегулирования проблемы электроснабжения работа метрополитена приостановлена», — добавил он.

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