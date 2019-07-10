Лагос, Нигерия, 10 июля 2019, 14:56 — REGNUM
Власти штата Лагос задержали грузовик с отравленными коровьими шкурами, импортированными в страну, передает ВВС Africa.
По данным журналистов, коровья шкура, широко известная как «понмо», является деликатесом в западных штатах Нигерии.
Администрация штата Лагос сообщила в Твиттере, что коровья кожа «была законсервирована с помощью химикатов для подготовки сырья к изготовлению кожаных изделий, но фактически продавалась для потребления населения».
В сообщении говорилось, что полиция произвела аресты по факту дела.
Это не первый подобный инцидент в этом году. В апреле власти Нигерии также предупреждали потребителей о «ядовитых коровьих шкурах» на рынках, особенно в Лагосе.