Лагос, Нигерия, , 14:56 — REGNUM

Власти штата Лагос задержали грузовик с отравленными коровьими шкурами, импортированными в страну, передает ВВС Africa.

По данным журналистов, коровья шкура, широко известная как «понмо», является деликатесом в западных штатах Нигерии.

Администрация штата Лагос сообщила в Твиттере, что коровья кожа «была законсервирована с помощью химикатов для подготовки сырья к изготовлению кожаных изделий, но фактически продавалась для потребления населения».

В сообщении говорилось, что полиция произвела аресты по факту дела.

Это не первый подобный инцидент в этом году. В апреле власти Нигерии также предупреждали потребителей о «ядовитых коровьих шкурах» на рынках, особенно в Лагосе.